В Івано-Франківську пройшла зустріч екзорцистів з усієї України

Священники УГКЦ, які мають дозвіл на звершення обряду екзорцизму, зібралися на щорічний семінар для обміну досвідом і навчання.

Фото: ugccif.org.ua

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В Івано-Франківську відбувся семінар для священників Української греко-католицької церкви, які займаються екзорцизмом. Про це повідомляє Івано-Франківська архієпархія УГКЦ.

Зустріч проходила під керівництвом єпископа Дмитра Григорака, який є головою Асоціації екзорцистів УГКЦ.

Семінар проходив із 12 по 15 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. священномученика Йосафата.

Отці-екзорцисти Української греко-католицької церкви щороку збираються разом на закриті формаційні зустрічі, і кожного разу семінари присвячені іншій темі.

«Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння», – йдеться в повідомленні Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

Екзорцизм — це форма молитовного служіння, яка вважається особливим обрядом вигнання злого духа або духовного впливу з особи. В УГКЦ це служіння здійснюється виключно священниками з відповідним дозволом.

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