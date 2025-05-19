В Івано-Франківську пройшла зустріч екзорцистів з усієї України

В Івано-Франківську відбувся семінар для священників Української греко-католицької церкви, які займаються екзорцизмом. Про це повідомляє Івано-Франківська архієпархія УГКЦ.
Зустріч проходила під керівництвом єпископа Дмитра Григорака, який є головою Асоціації екзорцистів УГКЦ.
Семінар проходив із 12 по 15 травня у стінах Івано-Франківської духовної семінарії ім. священномученика Йосафата.
Отці-екзорцисти Української греко-католицької церкви щороку збираються разом на закриті формаційні зустрічі, і кожного разу семінари присвячені іншій темі.
«Під час проходження навчання екзорцисти мали змогу взаємно ділитися досвідом свого специфічного служіння», – йдеться в повідомленні Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.
Екзорцизм — це форма молитовного служіння, яка вважається особливим обрядом вигнання злого духа або духовного впливу з особи. В УГКЦ це служіння здійснюється виключно священниками з відповідним дозволом.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.