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В Ивано-Франковске прошла встреча экзорцистов со всей Украины

14:42, 19 мая 2025
Священники УГКЦ, имеющие разрешение на совершение обряда экзорцизма, собрались на ежегодный семинар по обмену опытом и обучению.
В Ивано-Франковске прошла встреча экзорцистов со всей Украины
Фото: ugccif.org.ua
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В Ивано-Франковске прошёл семинар для священников Украинской греко-католической церкви, которые занимаются экзорцизмом. Об этом сообщает Ивано-Франковская архиепархия УГКЦ.

Встреча проходила под руководством епископа Дмитрия Григорака, который является главой Ассоциации экзорцистов УГКЦ.

Семинар проходил с 12 по 15 мая в стенах Ивано-Франковской духовной семинарии имени священномученика Иосафата.

Священники-экзорцисты Украинской греко-католической церкви ежегодно собираются на закрытые формационные встречи, и каждый раз семинары посвящены новой теме.

«Во время обучения экзорцисты имели возможность обменяться опытом своего специфического служения», – говорится в сообщении Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

Экзорцизм — это форма молитвенного служения, которое считается особым обрядом изгнания злого духа или духовного влияния из человека. В УГКЦ это служение осуществляется исключительно священниками с соответствующим разрешением.

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