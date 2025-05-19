В Ивано-Франковске прошла встреча экзорцистов со всей Украины

В Ивано-Франковске прошёл семинар для священников Украинской греко-католической церкви, которые занимаются экзорцизмом. Об этом сообщает Ивано-Франковская архиепархия УГКЦ.

Встреча проходила под руководством епископа Дмитрия Григорака, который является главой Ассоциации экзорцистов УГКЦ.

Семинар проходил с 12 по 15 мая в стенах Ивано-Франковской духовной семинарии имени священномученика Иосафата.

Священники-экзорцисты Украинской греко-католической церкви ежегодно собираются на закрытые формационные встречи, и каждый раз семинары посвящены новой теме.

«Во время обучения экзорцисты имели возможность обменяться опытом своего специфического служения», – говорится в сообщении Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

Экзорцизм — это форма молитвенного служения, которое считается особым обрядом изгнания злого духа или духовного влияния из человека. В УГКЦ это служение осуществляется исключительно священниками с соответствующим разрешением.