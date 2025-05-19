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Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию

14:26, 19 мая 2025
Иск прокурора был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.
Верховный Суд отменил решение апелляционного суда из-за немотивированности выводов относительно принадлежности объекта к культурному наследию
Фото: village.com.ua
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Заместитель руководителя Винницкой окружной прокуратуры в интересах государства в лице управления градостроительства и архитектуры Винницкой областной военной администрации обратился в суд с иском к физическому лицу об обязательстве заключить охранный договор относительно объекта культурного наследия – «Усадьба Длуголенского». Иск был мотивирован тем, что ответчик, приобретя в собственность этот объект, не предпринял действий для заключения охранного договора, чем нарушил требования законодательства.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, указав, что памятник был взят на учет еще в 1991 году, ответчик является его совладельцем, а отсутствие учетной документации не освобождает от обязанности заключения охранного договора. Апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, приняв во внимание доводы ответчика и предоставленные им копии документов, согласно которым памятник «Усадьба Длуголенского» якобы расположен по другому адресу и принадлежит другому владельцу.

Верховный Суд отменил постановление апелляционного суда, указав, что последний не выполнил процессуальной обязанности по полному и объективному выяснению обстоятельств дела, в частности, не истребовал официальную информацию о фактическом адресе объекта культурного наследия и его владельце, хотя в материалах дела имелись противоречия.

Суть спора заключалась в установлении того, является ли здание ответчика именно тем памятником архитектуры, относительно которого должен был быть заключен охранный договор. Истец ссылался на охранный номер и адрес, указанные в публичных реестрах, но ответчик настаивал, что этот адрес относится к другому объекту – «Усадьбе Вилинского». Апелляционный суд не устранил это противоречие, не истребовал официальной информации, в частности из Реестра недвижимых памятников, и сделал выводы, не подтвержденные надлежащими доказательствами.

В публично-правовых спорах суд обязан действовать в соответствии с принципом официального выяснения всех обстоятельств, что требует активной роли суда в процессе. Суды должны не только оценивать доказательства, но и, при необходимости, истребовать их по собственной инициативе.

Верховный Суд указал, что апелляционный суд без достаточных оснований признал убедительными доказательства, представленные в виде копий с сайта органа местного самоуправления, которые не были представлены в суд первой инстанции и допустимость которых не была надлежащим образом обоснована. Апелляционный суд не объяснил, почему эти доказательства принял, и не привел мотивов отклонения документов, представленных истцом.

В постановлении Верховного Суда приведен перечень признаков, которым должно соответствовать мотивированное судебное решение: структурированность, полнота изложения обстоятельств, оценка каждого доказательства, мотивированное применение норм права, логическая связь между мотивами и резолютивной частью. В рассматриваемом деле эти требования не были соблюдены.

Основной правовой вывод Верховного Суда в этом деле: признаками (критериями) мотивированного судебного решения являются:

  • соблюдение четкой структурированности решения, последовательность изложения обстоятельств дела, доводов участников, доказательств и норм права, на которые они ссылаются, и с учетом которых установлены действительные обстоятельства дела;
  • наличие в мотивировочной части всех составляющих элементов, определенных процессуальным законодательством с учетом судебной инстанции (обстоятельства, установленные судом, и содержание спорных правоотношений; доказательства, мотивированная оценка каждого аргумента; нормы права, которые применил суд, и мотивы их применения; нормы права, на которые ссылались стороны, которые суд не применил, и мотивы их неприменения и т.д.);
  • указание в мотивировочной части правового обоснования выводов суда со ссылкой на конкретные доказательства, принятые судом;
  • размещение в резолютивной части выводов, которые логически следуют из мотивов, описанных в мотивировочной части, являются четко сформулированными относительно каждого искового требования (требования апелляционной или кассационной жалобы).

Постановление Верховного Суда от 26 февраля 2025 года по делу № 120/2126/24 (административное производство № К/990/36475/24).

Автор: Наталя Мамченко

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