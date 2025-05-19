На Дарниці чоловіки влаштували стрілянину з авто – їх затримали в ресторані

У Дарницькому районі Києва поліція затримала стрілків з автівки.

Фото: Поліція Києва

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У Києві поліція затримала двох чоловіків, які влаштували стрілянину просто з вікна автомобіля в Дарницькому районі столиці. Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент привернув увагу правоохоронців після того, як у соціальних мережах з’явилося відео: з салону Audi двоє чоловіків під час руху вистрілювали з пістолета. На щастя, жоден перехожий чи пасажир не постраждали.

Провівши спецоперацію, патрульні встановили місцезнаходження зловмисників приблизно за годину: водій та пасажир перебували в одному з місцевих ресторанів. Під час затримання у них вилучили пістолет.

Затриманими виявилися двоє киян віком 22 та 33 років. Їх доставили до Дарницького управління поліції, де слідчі проводять із чоловіками невідкладні слідчі дії.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України («хуліганство, вчинене із застосуванням зброї»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до семи років.

Фото: Поліція Києва

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