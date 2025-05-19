Имеют ли право на налоговую социальную льготу лица с инвалидностью третьей группы с детства

Лица с инвалидностью III группы с детства, хотя и не указаны как отдельная льготная категория, имеют право на льготу при условии выполнения требований уровня дохода.

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Лица с инвалидностью третьей группы с детства имеют право на налоговую социальную льготу. Об этом напоминает Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе.

Налоговые социальные льготы регулируются ст. 169 Налогового кодекса Украины.

Согласно п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 НКУ, плательщики налога на доходы физических лиц имеют право уменьшить общий месячный налогооблагаемый доход на сумму налоговой социальной льготы, которая для лиц с инвалидностью I или II группы составляет 150% от стандартной льготы. Это не касается лиц с инвалидностью, для которых льгота определена п.п. «б» п.п. 169.1.4 п. 169.1 ст. 169 НКУ (инвалидов I и II группы из числа участников боевых действий на территории других стран в период после Второй мировой войны).

Согласно п.п. 169.4.1 НКУ, налоговая социальная льгота применяется к доходу, не превышающему размер, определяемый путем умножения прожиточного минимума для трудоспособного лица на 1,4, с округлением до ближайших 10 гривен.

Таким образом, лица с инвалидностью III группы с детства, хотя и не указаны как отдельная льготная категория, имеют право на льготу при условии соблюдения требований по уровню дохода. В 2025 году льгота составляет 1514 гривен, если доход не превышает 4240 гривен.