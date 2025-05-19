Украинцам объяснили, можно ли зарегистрировать автомобиль без водительского удостоверения

Главный сервисный центр МВД объяснил, может ли лицо, не имеющее водительского удостоверения, зарегистрировать на себя транспортное средство.
«Ты можешь купить авто, зарегистрировать его на себя в Сервисном центре МВД и даже получить электронное свидетельство — все без водительского», — говорится в сообщении.
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