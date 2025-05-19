Украинцам объяснили, можно ли зарегистрировать автомобиль без водительского удостоверения

Украинцам разъяснили вопрос регистрации транспортных средств.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, может ли лицо, не имеющее водительского удостоверения, зарегистрировать на себя транспортное средство.

«Ты можешь купить авто, зарегистрировать его на себя в Сервисном центре МВД и даже получить электронное свидетельство — все без водительского», — говорится в сообщении.

Это удобно, если человек:

еще учится в автошколе;

покупает авто в подарок;

хочет оформить транспорт на себя, а управлять будет другое лицо.

Что нужно:

паспорт или ID-карта + выписка о месте проживания;

идентификационный код или его копия.

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