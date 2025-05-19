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У Дії вже в червні з’явиться персональний ШІ-асистент, схожий на ChatGPT

16:48, 19 травня 2025
Українці зможуть отримувати державні послуги, просто пишучи текстові повідомлення.
У Дії вже в червні з’явиться персональний ШІ-асистент, схожий на ChatGPT
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У застосунку «Дія» з червня 2025 року з’явиться перша послуга на основі штучного інтелекту — персональний ШІ-асистент для отримання державних сервісів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на конференції DOU Day.

За словами міністра, новий ШІ-асистент допоможе користувачам отримувати державні послуги у форматі звичного спілкування — подібно до того, як це працює з популярними чатботами.

Так, в червні користувачі «Дії» зможуть отримувати державні послуги, просто пишучи текстові повідомлення. Наприклад, достатньо буде ввести: «надішли довідку про доходи за 2023 рік» — і штучний інтелект сам знайде потрібні дані в реєстрі та сформує документ.

Окрім відповідей на запити на кшталт «де найближчий ЦНАП» або «які документи потрібні для перетину кордону», ШІ також зможе ініціювати послугу, не потребуючи від користувача пошуку форми чи навігації сайтом.

Федоров окремо підкреслив, що штучний інтелект здатен значно спростити й складні процедури — наприклад, оформлення компенсації за зруйноване майно. У перспективі для цього достатньо буде написати в чат, що будинок постраждав від обстрілу, після чого система покроково проведе людину через процес: від завантаження фото до автоматичної подачі заяви.

Міністр також зазначив, що майбутнє — за голосовими сервісами. Текстові інтерфейси з часом стануть менш актуальними, а голосова взаємодія — новим стандартом отримання державних послуг.

Федоров наголосив, що впровадження штучного інтелекту стало одним із головних пріоритетів цифрової трансформації України.

Команда міністерства працює над створенням національної LLM-моделі, впровадженням ШІ у внутрішні процеси та розробкою нових продуктів.

«У планах на цей рік — тотальна інтеграція ШІ в усі сфери. Так ми зможемо стати ефективнішими та швидшими як держава», — зазначив Федоров.

Він також повідомив, що особисто тестує ШІ-асистента міністра на базі Claude.ai, який працює у WhatsApp і допомагає пришвидшити аналіз та ухвалення рішень.

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Дія Міністерство цифрової трансформації штучний інтелект Михайло Федоров ШІ

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