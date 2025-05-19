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Трамп звинуватив співачку Бейонсе у платній підтримці Камали Гарріс

16:46, 19 травня 2025
Дональд Трамп заявив, що співачка Бейонсе отримала 11 000 000 доларів за публічну підтримку Камали Гарріс у ході передвиборчної кампанії.
Трамп звинуватив співачку Бейонсе у платній підтримці Камали Гарріс
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Як відомо, президент США Дональд Трамп вимагає розслідування можливих виплат артистам у ході передвиборчої кампанії Камали Гарріс. Окремо Трамп звинуватив співачку Бейонсе у платній підтримці Гарріс. За його словами, їй заплатили 11 000 000 доларів, щоб вона підтримала Гарріс зі сцени.

"Згідно з повідомленнями у ЗМІ, Бейонсе заплатили 11 000 000 доларів за те, що вона вийшла на сцену, швидко підтримала Камалу і пішла під гучне освистування за те, що вона не виступала, навіть жодної пісні. Пам’ятайте, що демократи і Камала незаконно заплатили їй мільйони доларів за те, що вона нічого не зробила, окрім як повністю підтримала Камалу. Це незаконна виборча шахрайська схема на найвищому рівні. Це незаконний внесок у передвиборчу кампанію. Брюс Спрінгстін, Опра, Боно і, можливо, багатьом іншим потрібно буде багато пояснювати", - написав Трамп в Truth Social.

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США Дональд Трамп Камала Гарріс

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