В Венгрии судьи обвинили Орбана в нарушении верховенства права из-за законопроекта об ограничении СМИ

Законопроект предусматривает ограничение финансирования медиа и общественных организаций из-за границы, что, по мнению судей, нарушает принципы демократии и верховенства права.

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Группа венгерских судей считает, что новый законопроект, инициированный правительством Виктора Орбана, нарушает основы демократии и верховенства права. Речь идет о попытке властей ограничить деятельность общественных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявила Ассоциация венгерских судей, документ, который парламент Венгрии начал рассматривать на этой неделе, «нарушает базовые демократические нормы: принцип разделения властей, право на правовую определенность и доступ к правосудию».

Суть законопроекта — ограничить финансирование организаций и медиа, получающих средства из-за границы. Определять, кто представляет «угрозу», будет специально созданное Управление по защите суверенитета, указывает издание.

В заявлении подчеркивается, что закон нарушает не только свободу объединений, но и право на справедливый суд. Кроме того, судьи отмечают, что изменения подорвут доверие общества к судебной системе и угрожают существованию демократических институтов.

«Подобные законодательные изменения не только подрывают доверие общественности к судебной власти и ее эффективности, но и угрожают стабильности и самому существованию демократической институциональной системы», — заявила Ассоциация.

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