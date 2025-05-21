В Угорщині судді звинуватили Орбана в порушенні верховенства права через законопроект щодо обмеження ЗМІ

Законопроект передбачає обмеження фінансування медіа та громадських організацій з-за кордону, що, на думку суддів, порушує засади демократії та верховенства права.

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Група угорських суддів вважає, що новий законопроект, ініційований урядом Віктора Орбана, порушує засади демократії та верховенства права. Йдеться про спробу влади обмежити діяльність громадських організацій і ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону. Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявила Асоціація угорських суддів, документ, який парламент Угорщини почав розглядати цього тижня, «порушує базові демократичні норми: принцип поділу влади, право на правову визначеність та доступ до правосуддя».

Суть законопроекту — обмежити фінансування організацій та медіа, які отримують кошти з-за кордону. Визначати, хто становить «загрозу», буде спеціально створений Офіс захисту суверенітету, вказує видання.

У заяві наголошується, що закон порушує не лише свободу об’єднання, а й право на справедливий суд. Крім того, судді підкреслюють, що зміни підірвуть довіру суспільства до судової системи та загрожують існуванню демократичних інститутів.

«Такі законодавчі зміни не тільки підривають довіру громадськості до судової влади та її ефективності, але й загрожують стабільності та існуванню демократичної інституційної системи», – заявила Асоціація.

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