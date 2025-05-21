Практика судів
  1. У світі

В Угорщині судді звинуватили Орбана в порушенні верховенства права через законопроект щодо обмеження ЗМІ

17:29, 21 травня 2025
Законопроект передбачає обмеження фінансування медіа та громадських організацій з-за кордону, що, на думку суддів, порушує засади демократії та верховенства права.
В Угорщині судді звинуватили Орбана в порушенні верховенства права через законопроект щодо обмеження ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Група угорських суддів вважає, що новий законопроект, ініційований урядом Віктора Орбана, порушує засади демократії та верховенства права. Йдеться про спробу влади обмежити діяльність громадських організацій і ЗМІ, які отримують фінансування з-за кордону. Про це повідомляє Bloomberg.

Як заявила Асоціація угорських суддів, документ, який парламент Угорщини почав розглядати цього тижня, «порушує базові демократичні норми: принцип поділу влади, право на правову визначеність та доступ до правосуддя».

Суть законопроекту — обмежити фінансування організацій та медіа, які отримують кошти з-за кордону. Визначати, хто становить «загрозу», буде спеціально створений Офіс захисту суверенітету, вказує видання.

У заяві наголошується, що закон порушує не лише свободу об’єднання, а й право на справедливий суд. Крім того, судді підкреслюють, що зміни підірвуть довіру суспільства до судової системи та загрожують існуванню демократичних інститутів.

«Такі законодавчі зміни не тільки підривають довіру громадськості до судової влади та її ефективності, але й загрожують стабільності та існуванню демократичної інституційної системи», – заявила Асоціація.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ЗМІ Угорщина Орбан медіа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив законопроект про скасування дозволів на викиди в атмосферу, на вирубування певних дерев, погодження межі зон санітарної охорони водних об’єктів

Також уряд пропонує скасувати адміністративну відповідальність за викиди в атмосферу та зміну призначення пам'ятки культурної спадщини.

Конкурс в адміністративні апеляції – про що 20 травня кандидати на посади суддів розповіли ВККС

Три кандидати пройшли співбесіди вдало, хоча й не до кінця, а одна суддя припинила участь у конкурсі.

Уряд у дорожній карті запланував розширення кола декларантів

Також планується змінити законодавство для мінімізації ризиків при декларуванні готівки поза банківською системою.

Верховний Суд пояснив, коли притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності не є порушенням заборони подвійного притягнення

В цьому випадку адміністративне та кримінальне провадження стосовно обвинуваченої стосувалось її поведінки в різні дати та проміжки часу, мали різні наслідки, внаслідок чого відсутні підстави стверджувати про те, що вона була двічі притягнута до юридичної відповідальності за одне й те ж діяння.

Отримання коштів за кредитним договором третьою особою не свідчить про його неукладення – Верховний Суд

Отримання кредитних коштів не позивачем, а перерахування їх відповідачем на банківську карту третіх осіб не є доказом неукладення чи непідписання вказаного договору.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин