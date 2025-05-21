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Відомого шеф-кухара Ектора Хіменеса-Браво не змогли мобілізувати, бо він іноземець

17:01, 21 травня 2025
Ектор Хіменес-Браво долучиться до позаштатної команди полку «Ахіллес».
Відомого шеф-кухара Ектора Хіменеса-Браво не змогли мобілізувати, бо він іноземець
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
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429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» повідомив, що відомий український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво не мобілізувався до Збройних сил України. 

«На жаль, у 429 полк «Ахіллес» не можемо мобілізовувати іноземців. Хоча з потенціалом Ектора з нього б вийшов відмінний боєць! Тож домовилися про іншу опцію співпраці — Ектор долучиться до позаштатної команди полку «Ахіллес», інтегрованої у життєдіяльність та забезпечення підрозділу», — заявив командир полку Юрій Федоренко.

У свою чергу, шеф-кухар зазначив, що бійців цього підрозділу він підтримує вже довгий час і пройшов спеціальний вишкіл разом із ними.

«Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення. Надалі я буду представляти полк, братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням», — сказав кулінар.

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ЗСУ мобілізація

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