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В Україні планують посилити соцзахист строковиків та їхніх родин: Кабмін схвалив законопроект

16:54, 21 травня 2025
Кабмін схвалив законопроект, що передбачає зміни до низки законів, які стосуються строкової та базової військової служби.
В Україні планують посилити соцзахист строковиків та їхніх родин: Кабмін схвалив законопроект
Джерело фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України
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Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань». Документ передбачає системні зміни у низці нормативно-правових актів, що стосуються строкової та базової військової служби, вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт спрямований на удосконалення соціального захисту військовослужбовців строкової та базової служби, а також членів їхніх сімей. Зміни пропонується внести до таких актів:

  • Кодексу законів про працю України;
  • Закону України «Про відпустки»,
  • «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,
  • «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»,
  • «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»,
  • «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
  • «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також законопроєкт передбачає низку важливих нововведень:

- виключення із ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» положень щодо підстав звільнення із військової служби;

- уточнення стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких, що не належать до предмету правового регулювання цього Закону;

- запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;

- врегулювання питання щодо надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.

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військові Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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