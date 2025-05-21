В Україні планують посилити соцзахист строковиків та їхніх родин: Кабмін схвалив законопроект

Кабінет Міністрів схвалив проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань». Документ передбачає системні зміни у низці нормативно-правових актів, що стосуються строкової та базової військової служби, вказав представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєкт спрямований на удосконалення соціального захисту військовослужбовців строкової та базової служби, а також членів їхніх сімей. Зміни пропонується внести до таких актів:
Також законопроєкт передбачає низку важливих нововведень:
- виключення із ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» положень щодо підстав звільнення із військової служби;
- уточнення стосовно надання права особам, релігійні переконання яких перешкоджають проходженню строкової військової служби на проходження альтернативної (невійськової) служби, як таких, що не належать до предмету правового регулювання цього Закону;
- запровадження шестиденного робочого тижня з одним вихідним днем для курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти;
- врегулювання питання щодо надання відпустки військовослужбовцям після звільнення з полону в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію, та під час дії воєнного стану.
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