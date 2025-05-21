В Украине планируют усилить соцзащиту срочников и их семей: Кабмин одобрил законопроект

16:54, 21 мая 2025
Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий изменения в ряд законов, касающихся срочной и базовой военной службы.
Источник фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины
Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов». Документ предусматривает системные изменения в ряде нормативно-правовых актов, касающихся срочной и базовой военной службы, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Законопроект направлен на совершенствование социальной защиты военнослужащих срочной и базовой службы, а также членов их семей. Предлагается внести изменения в следующие акты:
- Кодекс законов о труде Украины;
• Закона Украины «Об отпусках»,
• «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»,
• «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»,
• «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»,
• «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,
• «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Также законопроект предусматривает ряд важных нововведений:
- исключение из Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» положений о основаниях увольнения с военной службы;
- уточнение относительно предоставления права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы, на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как таким, что не относятся к предмету правового регулирования данного Закона;
- введение шестидневной рабочей недели с одним выходным днём для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, заведений профессионального предвысшего военного образования;
- урегулирование вопроса предоставления отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период — с момента объявления мобилизации до введения военного положения или до принятия решения о демобилизации, а также в период действия военного положения.
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