Практика судов
  1. В Украине

В Украине планируют усилить соцзащиту срочников и их семей: Кабмин одобрил законопроект

16:54, 21 мая 2025
Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий изменения в ряд законов, касающихся срочной и базовой военной службы.
В Украине планируют усилить соцзащиту срочников и их семей: Кабмин одобрил законопроект
Источник фото: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров одобрил проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов». Документ предусматривает системные изменения в ряде нормативно-правовых актов, касающихся срочной и базовой военной службы, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект направлен на совершенствование социальной защиты военнослужащих срочной и базовой службы, а также членов их семей. Предлагается внести изменения в следующие акты:

  • Кодекс законов о труде Украины;
    • Закона Украины «Об отпусках»,
    • «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»,
    • «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»,
    • «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы»,
    • «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»,
    • «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Также законопроект предусматривает ряд важных нововведений:

  • исключение из Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» положений о основаниях увольнения с военной службы;
  • уточнение относительно предоставления права лицам, религиозные убеждения которых препятствуют прохождению срочной военной службы, на прохождение альтернативной (невоенной) службы, как таким, что не относятся к предмету правового регулирования данного Закона;
  • введение шестидневной рабочей недели с одним выходным днём для курсантов и слушателей высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений учреждений высшего образования, заведений профессионального предвысшего военного образования;
  • урегулирование вопроса предоставления отпуска военнослужащим после освобождения из плена в особый период — с момента объявления мобилизации до введения военного положения или до принятия решения о демобилизации, а также в период действия военного положения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные Кабинет Министров Украины военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.

Верховный Суд разъяснил, когда привлечение к административной и уголовной ответственности не является нарушением запрета двойного привлечения

В данном случае административное и уголовное производство в отношении обвиняемой касалось ее поведения в разные даты и временные промежутки, имело разные последствия, в связи с чем нет оснований утверждать, что она была дважды привлечена к юридической ответственности за одно и то же деяние.

Получение средств по кредитному договору третьим лицом не свидетельствует о его незаключении – Верховный Суд

Получение кредитных средств не истцом, а перечисление их ответчиком на банковскую карту третьих лиц не является доказательством незаключения или неподписания указанного договора.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин