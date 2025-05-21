В Киеве более 150 тысяч системных должников, не оплачивающих отопление и горячую воду

«Киевтеплоэнерго» вынуждено прибегать к штрафным санкциям и судебному взысканию долгов.

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В Киеве насчитывается более 150 тысяч потребителей, которые систематически не оплачивают отопление и горячее водоснабжение. КП «Киевтеплоэнерго» вынуждено прибегать к штрафным санкциям и судебному взысканию долгов. В результате — арест счетов и имущества, а также дополнительные расходы: в частности, исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. В целом, в случае принудительного взыскания через суд, должники переплачивают в среднем на 25% больше, сообщают в КГГА.

«Киевтеплоэнерго» регулярно информирует должников через рассылки, автообзвоны, уведомления в квитанциях и в личных кабинетах. Если задолженность не погашается, начинает начисляться пеня — 0,01% за каждый день просрочки. В случае дальнейшей неоплаты предприятие обращается в суд. В настоящее время рассматривается около 5 тысяч судебных дел. Как правило, суд удовлетворяет требования «Киевтеплоэнерго». К сумме долга добавляются пеня, 3% годовых, индекс инфляции и судебный сбор — минимум 3 028 грн. Кроме того, ответчик обязан оплатить и другие расходы, связанные с рассмотрением дела, сообщила начальница управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» Инна Кучук.

Так, владелица квартиры площадью 206 кв. м на бульваре Леси Украинки накопила долг в размере 161 тыс. грн. Согласно решению суда, исполнительная служба арестовала ее средства и имущество, а долг был взыскан в принудительном порядке. В итоге женщина заплатила на 26% больше — более 41,5 тыс. грн дополнительно.

Другой пример — владелец элитной квартиры площадью 926 кв. м на ул. Институтской. Его долг за отопление составлял 163 тыс. грн. После судебного решения и ареста имущества долг был взыскан принудительно, с учетом штрафов и сборов мужчина переплатил 23% (более 37 тыс. грн). Несмотря на это, он продолжает игнорировать текущие платежи, что может вновь привести к судебному иску.

Принудительное взыскание применяется и к тем должникам, которые в настоящее время находятся за границей.

К лицам, не проживающим в Украине, применяются те же юридические меры, что и к должникам внутри страны. Часто люди обращаются уже после вынесения судебного решения и ареста счетов, когда заключить мировое соглашение без участия исполнительной службы уже невозможно. Некоторые считают, что достаточно написать заявление — и дело закроется. Но это не так, подчеркивает Инна Кучук.

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