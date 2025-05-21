Практика судов
  1. В Украине

В Киеве более 150 тысяч системных должников, не оплачивающих отопление и горячую воду

21:05, 21 мая 2025
«Киевтеплоэнерго» вынуждено прибегать к штрафным санкциям и судебному взысканию долгов.
В Киеве более 150 тысяч системных должников, не оплачивающих отопление и горячую воду
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве насчитывается более 150 тысяч потребителей, которые систематически не оплачивают отопление и горячее водоснабжение. КП «Киевтеплоэнерго» вынуждено прибегать к штрафным санкциям и судебному взысканию долгов. В результате — арест счетов и имущества, а также дополнительные расходы: в частности, исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности. В целом, в случае принудительного взыскания через суд, должники переплачивают в среднем на 25% больше, сообщают в КГГА.

«Киевтеплоэнерго» регулярно информирует должников через рассылки, автообзвоны, уведомления в квитанциях и в личных кабинетах. Если задолженность не погашается, начинает начисляться пеня — 0,01% за каждый день просрочки. В случае дальнейшей неоплаты предприятие обращается в суд. В настоящее время рассматривается около 5 тысяч судебных дел. Как правило, суд удовлетворяет требования «Киевтеплоэнерго». К сумме долга добавляются пеня, 3% годовых, индекс инфляции и судебный сбор — минимум 3 028 грн. Кроме того, ответчик обязан оплатить и другие расходы, связанные с рассмотрением дела, сообщила начальница управления правового обеспечения продаж структурного подразделения «Энергосбыт» Инна Кучук.

Так, владелица квартиры площадью 206 кв. м на бульваре Леси Украинки накопила долг в размере 161 тыс. грн. Согласно решению суда, исполнительная служба арестовала ее средства и имущество, а долг был взыскан в принудительном порядке. В итоге женщина заплатила на 26% больше — более 41,5 тыс. грн дополнительно.

Другой пример — владелец элитной квартиры площадью 926 кв. м на ул. Институтской. Его долг за отопление составлял 163 тыс. грн. После судебного решения и ареста имущества долг был взыскан принудительно, с учетом штрафов и сборов мужчина переплатил 23% (более 37 тыс. грн). Несмотря на это, он продолжает игнорировать текущие платежи, что может вновь привести к судебному иску.

Принудительное взыскание применяется и к тем должникам, которые в настоящее время находятся за границей.

К лицам, не проживающим в Украине, применяются те же юридические меры, что и к должникам внутри страны. Часто люди обращаются уже после вынесения судебного решения и ареста счетов, когда заключить мировое соглашение без участия исполнительной службы уже невозможно. Некоторые считают, что достаточно написать заявление — и дело закроется. Но это не так, подчеркивает Инна Кучук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг Киев КГГА отопление коммунальные услуги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьей Большой Палаты от КАС ВС избрана Татьяна Стрелец

Срок полномочий судьи Михаила Грицива в составе Большой Палаты Верховного Суда окончился.

Владимир Луганский остался с мерой пресечения – решение Апелляционной палаты ВАКС

Апелляционная палата ВАКС оставила жалобу Владимира Луганского без удовлетворения.

Кабмин одобрил законопроект об отмене разрешений на выбросы в атмосферу, вырубку некоторых деревьев, согласование границ зон санитарной охраны водных объектов

Также правительство предлагает отменить административную ответственность за выбросы в атмосферу и изменение назначения памятников культурного наследия.

Конкурс в административные апелляции – о чем 20 мая кандидаты на должности судей рассказали ВККС

Три кандидата прошли собеседования удачно, хоть и не до конца, а одна судья прекратила участие в конкурсе.

Правительство в дорожной карте запланировало расширение круга декларантов

Также планируется изменить законодательство для минимизации рисков при декларировании наличных средств вне банковской системы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин