У Києві понад 150 тисяч системних боржників, які не оплачують тепло й гарячу воду

«Київтеплоенерго» змушене вдаватися до штрафних санкцій та судового стягнення боргів.

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У Києві нараховується понад 150 тисяч споживачів, які систематично не сплачують за тепло та гарячу воду. КП «Київтеплоенерго» змушене вдаватися до штрафних санкцій та судового стягнення боргів. У результаті — арешт рахунків і майна, а також додаткові витрати: зокрема, виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості. Загалом у разі примусового стягнення через суд боржники сплачують у середньому на 25% більше, пишуть у КМДА.

«Київтеплоенерго» регулярно інформує боржників через розсилки, автодозвони, повідомлення у квитанціях і в особистих кабінетах. Якщо заборгованість не погашається, починає нараховуватись пеня — 0,01% за кожен день прострочення. У разі подальшої несплати підприємство звертається до суду. Наразі розглядається близько 5 тисяч судових справ. Переважно суд задовольняє вимоги «Київтеплоенерго». До суми боргу додаються пеня, 3% річних, індекс інфляції та судовий збір — мінімум 3 028 грн. Крім того, відповідач зобов’язаний сплатити й інші витрати, пов’язані з розглядом справи, повідомила начальниця управління правового забезпечення продажу структурного підрозділу «Енергозбут» Інна Кучук.

Так, власниця квартири площею 206 кв. м на бульварі Лесі Українки накопичила борг у 161 тис. грн. За рішенням суду виконавча служба арештувала її кошти та майно, а борг було стягнуто примусово. У підсумку жінка сплатила на 26% більше — понад 41,5 тис. грн додатково.

Інший приклад — власник елітної квартири площею 926 кв. м на вул. Інститутській. Його борг за опалення становив 163 тис. грн. Після судового рішення і арешту майна борг стягнули примусово, з урахуванням штрафів і зборів чоловік переплатив 23% (понад 37 тис. грн). Попри це, він продовжує ігнорувати нові платіжки, що може знову призвести до судового позову.

Примусове стягнення застосовується і до тих боржників, які нині перебувають за кордоном.

До осіб, які не проживають в Україні, вживаються такі ж правові заходи, як і до боржників на території країни. Часто люди звертаються вже після рішення суду та арешту рахунків, коли укласти мирову угоду без участі виконавчої служби вже неможливо. Дехто вважає, що достатньо написати заяву — і справу закриють. Але це не так, наголошує Інна Кучук.

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