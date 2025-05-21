Известного шеф-повара Эктора Хименеса-Браво не смогли мобилизовать, потому что он иностранец

Эктор Хименес-Браво присоединится к внештатной команде полка «Ахиллес».

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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429-й отдельный полк беспилотных систем «Ахиллес» сообщил, что известный украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво не был мобилизован в Вооруженные Силы Украины.

«К сожалению, в 429-й полк «Ахиллес» мы не можем мобилизовать иностранцев. Хотя с потенциалом Эктора из него бы вышел отличный боец! Поэтому договорились об альтернативной форме сотрудничества — Эктор присоединится к внештатной команде полка «Ахиллес», интегрированной в жизнедеятельность и обеспечение подразделения», — заявил командир полка Юрий Федоренко.

В свою очередь, шеф-повар отметил, что поддерживает бойцов этого подразделения уже давно и прошел специальную подготовку вместе с ними.

«Стараюсь изнутри понять, как функционирует полк, какие возникают проблемные вопросы и какие существуют пути их решения. В дальнейшем я буду представлять полк, принимать участие в тех активностях подразделения, к которым меня привлечет командование, и, конечно, сделаю все возможное, чтобы помогать с обеспечением», — сказал кулинар.

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