Канцлер Німеччини Мерц вважає, що немає жодних ознак швидкого завершення війни в Україні

За словами Фрідріха Мерца, бойові дії в Україні продовжаться.

Фото: berliner-telegraph.de

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що наразі немає ознак швидкого завершення війни Росії проти Україні.

«Немає жодних ознак того, що війна в Україні скоро закінчиться», - цитує слова Мерца Clash Report.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Дональд Трамп оприлюднив своє бачення результатів телефонних розмов із Президентом України Володимиром Зеленським і Путіним. Він заявив, що прагне якнайшвидшого припинення бойових дій.

Додамо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що переговори щодо війни в Україні зайшли у глухий кут. Також він вважає, що війна в Україні найближчим часом не закінчиться.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що можливість повернення Росії до участі у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року нібито може стати «стимулом» для завершення війни проти України.

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