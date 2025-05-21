В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который разбил стекло в вагоне метрополитена

На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении жителю столицы, который разбил стекло в вагоне метрополитена.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 19-летний местный житель, который на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Во время общения с правоохранителями юноша объяснил свои действия тем, что таким образом хотел попасть в соседний вагон», — заявили в полиции.

Теперь хулигану грозит до пяти лет ограничения свободы.

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