В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который разбил стекло в вагоне метрополитена

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении жителю столицы, который разбил стекло в вагоне метрополитена.
Как сообщила пресс-служба полиции Киева, правоохранители установили личность нарушителя — им оказался 19-летний местный житель, который на момент преступления находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Во время общения с правоохранителями юноша объяснил свои действия тем, что таким образом хотел попасть в соседний вагон», — заявили в полиции.
Теперь хулигану грозит до пяти лет ограничения свободы.
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