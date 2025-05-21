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Кабмин упростил признание сиротских произведений по закону об авторском праве

23:30, 21 мая 2025
Новые правила позволяют использовать сиротские произведения правомерно и прозрачно.
Кабмин упростил признание сиротских произведений по закону об авторском праве
Фото: nipo.gov.ua
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Министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило обновленные правила, которые упрощают порядок официального признания произведения сиротским — то есть такого, правообладателя которого невозможно установить или найти. Это дает возможность архивам, библиотекам, музеям, образовательным и научным учреждениям легально использовать такие произведения без риска нарушения авторских прав.

«Мы упорядочиваем сферу авторского права в соответствии с европейскими принципами. Новые правила позволяют использовать сиротские произведения правомерно и прозрачно. Это важный шаг к модернизации всей системы интеллектуальной собственности в Украине», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.

Что такое сиротское произведение и в чем проблема?

Иногда произведение — например, фильм, музыка или книга — все еще охраняется авторским правом, но невозможно найти правообладателя. Такие объекты называются сиротскими.

Это создает сложности: архив, библиотека или другая организация не может правомерно использовать это произведение — потому что не знает, у кого спрашивать разрешение.

Что предусматривают обновленные правила?

Принятое постановление устанавливает:

  • четкий порядок подачи заявлений в Национальный орган интеллектуальной собственности (НОИС);
  • возможность устранения недостатков в поданном заявлении;
  • прозрачную процедуру рассмотрения заявлений и коммуникации с заявителями;
  • действия в случае отказа в предоставлении статуса в рамках административного обжалования.

«Совершенствование порядка получения и утраты статуса сиротского произведения — это важный шаг, который упростит процедуру признания произведения сиротским для культурных, образовательных и научных учреждений с целью дальнейшего использования объектов авторского и смежных прав без риска нарушения закона», — заявили в Министерстве экономики.

Новые правила:

  • адаптированы к изменениям в законе «Об авторском праве и смежных правах»;
  • соответствуют требованиям Закона Украины «Об административной процедуре»;
  • поддерживают европейские подходы в сфере интеллектуальной собственности.

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авторское право Кабинет Министров Украины авторские права

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