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Кабмин расширил полномочия Минветеранов в сферах поддержки интересов ветеранов и членов их семей

18:05, 21 мая 2025
Минветеранов получит больше полномочий для поддержки защитников и их семей.
Кабмин расширил полномочия Минветеранов в сферах поддержки интересов ветеранов и членов их семей
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Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Министерстве по делам ветеранов. Отныне Минветеранов официально определено как главный орган в системе центральных органов исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в сфере поддержки ветеранов войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной, пострадавших участников Революции Достоинства, а также членов их семей и семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Обновленное Положение значительно расширяет функционал министерства, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, полномочия Минветеранов расширены в части:

  • формирования и реализации государственной политики в сфере чествования и увековечения памяти ветеранов;
  • формирования и реализации государственной политики в сфере деятельности ветеранских пространств, специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц, в том числе посредством нормативно-правового обеспечения;
  • формирования и реализации государственной политики в сфере организации мероприятий по социальной и профессиональной адаптации ветеранов и членов их семей, содействия их трудоустройству и предпринимательской деятельности;
  • содействия координации деятельности центров ветеранского развития;
  • содействия решению вопросов пенсионного обеспечения, предоставления льгот ветеранам и членам их семей во взаимодействии с Минсоцполитики и Пенсионным фондом Украины, в том числе путем обмена информацией о наличии статуса ветерана войны, лица с особыми заслугами перед Родиной, пострадавшего участника Революции Достоинства, члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны, члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины;
  • участия в проведении анализа состояния рынка труда в отношении ветеранов и членов их семей во взаимодействии с Минэкономики, разработки и внесения в установленном порядке предложений Минэкономики по регулированию рынка труда и занятости в отношении ветеранов и членов их семей, социальной защиты и профессионального обучения;
  • внедрения цифровых технологий в сферы общественной жизни по вопросам, отнесенным к компетенции Минветеранов, с целью предоставления государственных услуг ветеранам и членам их семей.

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ветераны Кабинет Министров Украины

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