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У Києві до 10 червня частково обмежать рух транспорту вулицею Будіндустрії

23:48, 21 травня 2025
Дорожники проводитимуть поточний ремонт вулиці.
У Києві до 10 червня частково обмежать рух транспорту вулицею Будіндустрії
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У Києві із 22 травня до 10 червня частково обмежуватимуть рух транспорту вулицею Будіндустрії. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що у цей період дорожники КП ШЕУ «Магістраль» проводитимуть поточний ремонт вулиці.

Зокрема, передбачено відремонтувати оглядові колодязі та зливоприймачі, а також влаштувати новий верхній шар асфальтобетонного покриття.

«Для проїзду транспорту роботи виконуватимуть поетапно – не перекриваючи повністю рух вулицею», - сказано у повідомленні.

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Київ

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