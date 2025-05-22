ГНС напомнила субъектам внешнеэкономической деятельности об алгоритме действий для избежания рисков в сфере валютного надзора

Государственная налоговая служба Украины обратила внимание субъектов внешнеэкономической деятельности на важность соблюдения требований валютного надзора с целью избежания возможных рисков.
Согласно части второй статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», валютный надзор осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода. Одним из основных триггеров для надзора является поступление от уполномоченных банков сообщений о нарушении предельных сроков расчетов по ВЭД-операциям.
Основными причинами являются:
▪️ непредоставление резидентом в банк полного пакета документов;
▪️ подача реестра таможенных деклараций в банк, который не обслуживает резидента;
▪️ зачисление средств на счет, не указанный в таможенной декларации;
▪️ непредоставление в банк информации о внесении изменений в таможенную декларацию (лист корректировки и т.п.).
Чтобы избежать лишних проверок и чрезмерной переписки, ГНС рекомендует субъектам ВЭД:
▪️ своевременно предоставлять в банк полный комплект документов;
▪️ информировать банк о любых изменениях в таможенных декларациях;
▪️ обеспечивать согласованность данных в таможенной декларации и платежных документах.
Надлежащее выполнение этих рекомендаций поможет:
▪️ уменьшить количество проверок;
▪️ оптимизировать затраты времени и ресурсов;
▪️ улучшить взаимодействие с банковскими учреждениями и налоговыми органами.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.