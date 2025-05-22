ГНС напомнила субъектам внешнеэкономической деятельности об алгоритме действий для избежания рисков в сфере валютного надзора

Чтобы избежать лишних проверок ГНС дала субъектам ВЭД несколько советов.

Фото: dp.tax.gov.ua

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Государственная налоговая служба Украины обратила внимание субъектов внешнеэкономической деятельности на важность соблюдения требований валютного надзора с целью избежания возможных рисков.

Согласно части второй статьи 11 Закона Украины «О валюте и валютных операциях», валютный надзор осуществляется с учетом риск-ориентированного подхода. Одним из основных триггеров для надзора является поступление от уполномоченных банков сообщений о нарушении предельных сроков расчетов по ВЭД-операциям.

Основными причинами являются:

▪️ непредоставление резидентом в банк полного пакета документов;

▪️ подача реестра таможенных деклараций в банк, который не обслуживает резидента;

▪️ зачисление средств на счет, не указанный в таможенной декларации;

▪️ непредоставление в банк информации о внесении изменений в таможенную декларацию (лист корректировки и т.п.).

Чтобы избежать лишних проверок и чрезмерной переписки, ГНС рекомендует субъектам ВЭД:

▪️ своевременно предоставлять в банк полный комплект документов;

▪️ информировать банк о любых изменениях в таможенных декларациях;

▪️ обеспечивать согласованность данных в таможенной декларации и платежных документах.

Надлежащее выполнение этих рекомендаций поможет:

▪️ уменьшить количество проверок;

▪️ оптимизировать затраты времени и ресурсов;

▪️ улучшить взаимодействие с банковскими учреждениями и налоговыми органами.

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