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Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров

14:55, 17 июня 2025
Принят закон, согласно которому сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения будут храниться в Реестре коррупционеров один год.
Верховная Рада ограничила сроками пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров
Фото: Верховная Рада
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В законе о предотвращении коррупции установили сроки хранения сведений в Реестре коррупционеров. Как свидетельствует анализ «Судебно-юридической газеты», соответствующие изменения предусмотрены принятым 17 июня в целом как законом законопроектом 13271-1.

Следовательно, статью 59 Закона «О предотвращении коррупции» дополнили новой частью 4, в соответствии с которой срок хранения сведений в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестре коррупционеров), будет составлять:

- сведения о привлечении к гражданско-правовой ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – 1 год;

- сведения о наложении административного взыскания на физическое лицо за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения – 1 год;

- сведения о привлечении к уголовной ответственности физического лица за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – до погашения или снятия судимости с лица;

- сведения о юридических лицах, к которым применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения – 5 лет.

По истечении этих сроков сведения о лице в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, подлежат исключению.

Изменения вносятся во исполнение решения ЕСПЧ по делу «Артем Сытник против Украины». В этом решении в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника Европейский суд по правам человека отметил, рассматривая вопрос права на уважение частной жизни Сытника, что «согласно действующим правовым нормам в Украине, имя господина Сытника будет оставаться в реестре коррупционеров бессрочно. Нет возможности его удалить. Такая ситуация трудно согласуется с положением Кодекса об административных правонарушениях, согласно которому административное правонарушение считается погашенным через один год».

«Судебно-юридическая газета» ранее также проанализировала изменения, которые предлагается внести законопроектом 13271-1 в КоАП, УК и УПК относительно ответственности за недостоверное декларирование и незаконное обогащение. Напомним, что законопроект прошел обсуждение в Комитете с участием представителей НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и других.

Автор: Наталя Мамченко

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