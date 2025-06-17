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22 тысячи квартир с грибком и вредителями — Калифорния подает в суд на одного из крупнейших арендодателей

21:25, 17 июня 2025
Один из крупнейших владельцев жилья в штате обвиняется в сдаче квартир с антисанитарными условиями, дискриминации малообеспеченных арендаторов и манипуляциях с договорами.
22 тысячи квартир с грибком и вредителями — Калифорния подает в суд на одного из крупнейших арендодателей
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Власти штата Калифорния подали масштабный иск против группы компаний, принадлежащих семье арендодателя Сваранджита «Майка» Ниджара — одного из крупнейших владельцев жилой недвижимости в штате. Их обвиняют в массовом нарушении санитарных норм, эксплуатации жилых объектов в опасном состоянии и дискриминации арендаторов с низким доходом, в частности получателей федеральной помощи по программе Section 8. Об этом сообщает Courthouse News.

22 тысячи квартир с опасными и антисанитарными условиями

В иске указано, что ответчики владеют более чем 22 тысячами жилых единиц по всей Калифорнии. Государство утверждает, что арендаторы живут в помещениях с нашествием вредителей, протекающей канализацией, сырыми стенами, на которых растут грибы, и другими опасными и антисанитарными условиями. Также у людей наблюдались систематические перебои с отоплением и вентиляцией.

Некоторые жильцы не имели возможности принять душ или приготовить еду из-за постоянных проблем с водоснабжением. Во многих случаях ремонт не проводился месяцами или выполнялся формально и некачественно. В отдельных квартирах температура горячей воды достигала опасного уровня, что создавало риск ожогов, особенно для детей.

Системная дискриминация: отказ в аренде по ваучеру

Несмотря на законодательный запрет, компании Ниджара отказывали в аренде тем, кто пользовался жилищными ваучерами (Section 8).

В частности, сотрудникам поручали отказывать желающим с ваучерами, ссылаясь на то, что квартиры якобы уже заняты, не принимать от них заявки, не проверять кредитную историю или выдавать жильё за неподходящее — например, утверждать, что нет горячей воды или у кандидата недостаточный доход, сознательно игнорируя сам ваучер как источник оплаты.

По данным властей, из более чем 12 тысяч новых договоров аренды, заключённых с 2020 по 2022 год, менее 200 были подписаны с людьми, имеющими жилищный ваучер. Часть нынешних арендаторов по Section 8 досталась компаниям в результате покупки недвижимости, то есть их не выбирали сами арендодатели.

Манипуляции с договорами и нарушение прав арендаторов

В жалобе также указано, что типовые договоры аренды содержали мошеннические и незаконные положения — в частности, об отказе от права обращаться в суд, права на ремонт за счёт арендной платы или ограничения компенсации в случае плохих условий проживания.

Компании также не предоставляли переводы договоров и уведомлений на испанский язык, хотя это обязательное требование для многих их клиентов.

Что требует штат Калифорния:

  • запретить компаниям Ниджара заниматься арендной деятельностью без лицензий;
  • обязать выплатить компенсации и штрафы;
  • добиться судебного запрета на дальнейшее ведение дел подобным образом.

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