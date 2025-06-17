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22 тисячі квартир із грибком та шкідниками — Каліфорнія подає до суду на одного з найбільших орендодавців

21:25, 17 червня 2025
Одного з найбільших власників житла в штаті звинувачують у здачі квартир з антисанітарними умовами, дискримінації малозабезпечених орендарів та маніпуляціях із договорами.
22 тисячі квартир із грибком та шкідниками — Каліфорнія подає до суду на одного з найбільших орендодавців
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Влада штату Каліфорнія подала масштабний позов проти групи компаній, що належать родині орендодавця Сваранджіта «Майка» Ніджара — одного з найбільших власників житла в штаті. Їх звинувачують у масовому порушенні санітарних норм, експлуатації житлових об’єктів у небезпечному стані та дискримінації орендарів із низьким доходом, зокрема тих, хто отримує допомогу за федеральною програмою Section 8. Про це повідомляє Courthouse News.

22 тисячі квартир із небезпечними і антисанітарними умовами

У позові вказується, що відповідачі володіють понад 22 тисячами житлових одиниць по всій Каліфорнії. Уряд заявляє, що орендарі проживають у приміщеннях із нашестям шкідників, каналізаційними витоками, сирими стінами, на яких ростуть гриби, та іншими небезпечними і антисанітарними умовами. Також у людей були системні перебої з опаленням і вентиляцією.

Деякі мешканці не мали змоги прийняти душ або приготувати їжу через постійні проблеми з водопостачанням. У багатьох випадках ремонт не проводився місяцями або був формальним і неякісним. В окремих помешканнях температура гарячої води сягала небезпечного рівня, що створювало ризик опіків, особливо для дітей.

Системна дискримінація: відмова в оренді за ваучером

Попри законодавчу заборону, компанії Ніджара відмовляли в оренді тим, хто користується житловими ваучерами (Section 8).

Зокрема, працівникам доручали відмовляти охочим із житловими ваучерами, пояснюючи це тим, що квартири вже нібито зайняті, не приймати їхні заявки, не перевіряти кредитну історію, або вдавати, що житло не відповідає вимогам — наприклад, немає гарячої води чи у кандидата недостатній дохід, свідомо ігноруючи сам ваучер як джерело оплати.

За даними влади, з понад 12 тисяч нових договорів оренди, укладених із 2020 по 2022 рік, менше 200 укладено з людьми, які мають житловий ваучер. Частина з нинішніх орендарів із Section 8 дісталася компанії внаслідок купівлі нерухомості, тобто їх не обирали самі орендодавці.

Маніпуляції з договорами та порушення прав орендарів

У скарзі також зазначено, що типові договори оренди містили шахрайські та незаконні положення — зокрема, про відмову від права подати в суд, права на ремонт за рахунок оренди або обмеження компенсацій у разі поганих умов проживання.

Компанії також не надавали перекладів договорів і повідомлень іспанською, хоча це обов’язкова вимога для багатьох їхніх клієнтів.

Що вимагає штат Каліфорнія:

  • заборонити компаніям Ніджара займатися орендною діяльністю без ліцензій;
  • зобов’язати виплатити компенсації та штрафи;
  • домогтися судової заборони на подальше ведення справ у подібний спосіб.

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