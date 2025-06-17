Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

РФ нанесла удар по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами — момент взрыва попал на видео

14:39, 17 июня 2025
Момент взрыва ракеты с кассетными боеприпасами в Киеве попал на видео.
РФ нанесла удар по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами — момент взрыва попал на видео
Фото: ГСЧС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на вторник, 17 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами. Части этих боеприпасов были найдены спасателями на Нивках. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он указал, что одна из ракет России попала в жилой дом в этом районе. К счастью, обошлось без жертв.

«Кассетные снаряды россияне использовали для максимального поражения людей. Очередное свидетельство геноцида, который осуществляет РФ против украинцев», — подчеркнул он.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обнародовал видео взрыва одной из ракет в столице.

Добавим, что в результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

россия Киев Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждан Украины может стать больше – для кого из иностранцев законом о множественном гражданстве упрощен порядок получения украинского гражданства

Верховная Рада приняла закон о множественном гражданстве: кто из иностранцев сможет получить гражданство Украины по упрощенным правилам.

В 2024 году за сбыт и хранение наркотиков осуждено более 1500 военнослужащих – исследование

Число военных, осужденных за сбыт и хранение наркотических веществ, значительно возросло по сравнению с 2022 годом.

В кабинете председателя суда обнаружили «прослушку» – ее установили лица, попавшие в суд под видом полиции охраны

В суде заподозрили, что полицейские были не совсем настоящие и вызвали других полицейских охраны.

Иностранцы смогут получить статус участника боевых действий в том же порядке, что и граждане Украины

Правительство утвердило порядок предоставления статуса УБД иностранцам.

Ветераны смогут получить от 3 до 6 тысяч грн компенсации за аренду жилья

Кабмин упростил получение компенсации за аренду жилья для защитников.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Матущак
    Микола Матущак
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Галина Шашуріна
    Галина Шашуріна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Віктор Кичун
    Віктор Кичун
    суддя Конституційного Суду України