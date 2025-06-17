РФ нанесла удар по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами — момент взрыва попал на видео

Момент взрыва ракеты с кассетными боеприпасами в Киеве попал на видео.

Фото: ГСЧС

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В ночь на вторник, 17 июня, российские оккупационные войска нанесли удары по Киеву ракетами с кассетными боеприпасами. Части этих боеприпасов были найдены спасателями на Нивках. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он указал, что одна из ракет России попала в жилой дом в этом районе. К счастью, обошлось без жертв.

«Кассетные снаряды россияне использовали для максимального поражения людей. Очередное свидетельство геноцида, который осуществляет РФ против украинцев», — подчеркнул он.

В свою очередь советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко обнародовал видео взрыва одной из ракет в столице.

Добавим, что в результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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