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На Нивках в Киеве нашли взрывоопасные шары

09:51, 17 июня 2025
ГСЧС обнаружила кассетные снаряды на Нивках.
На Нивках в Киеве нашли взрывоопасные шары
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В районе Нивки в Киеве экстренные службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили фрагменты кассетных боеприпасов, которые свидетельствуют об очередном преступлении России против мирного населения Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Служба ГСЧС по вице собрала вот такие вот пули, которые здесь находятся. Это кассетные, с кассетной начинкой ракеты. Такие маленькие шарики находятся внутри для максимального поражения людей. Иным, чем геноцид, это назвать нельзя», - подчеркнул Кличко, добавив, что Россия делает это, чтобы погибло максимальное количество людей.

Сейчас специалисты продолжают работать на месте, обеспечивая безопасность района.

Напомним, Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

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