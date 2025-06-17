На Нивках у Києві знайшли вибухонебезпечні кулі

ДСНС виявила касетні снаряди на Нивках.

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У районі Нивки в Києві екстрені служби Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили фрагменти касетних боєприпасів, які свідчать про черговий злочин Росії проти мирного населення України. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Служба ДСНС по віце зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетні, з касетною начинкою ракети. Такі маленькі кульки знаходяться всередині для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна», — наголосив Кличко, додавши, що Росія робить це, щоб загинула максимальна кількість людей.

Наразі фахівці продовжують працювати на місці, забезпечуючи безпеку району.

Нагадаємо, Росія вдарила по багатоповерхівках, дитсадках, освітніх закладах у Києві. 27 локацій столиці опинилися під російським ударом. Російська балістична ракета зруйнувала під’їзд 9-поверхівки в Києві – людей досі шукають під завалами.

Унаслідок атаки в Києві пошкоджено транспортну інфраструктуру, зокрема контактну мережу, що змінено рух транспорту.

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