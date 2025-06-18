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В Киевской области задержали дельца, который обещал уклонистам снятие с розыска ТЦК и работу с «бронью»

10:01, 18 июня 2025
Злоумышленник зарабатывал на желающих избежать мобилизации.
В Киевской области задержали дельца, который обещал уклонистам снятие с розыска ТЦК и работу с «бронью»
Фото: npu.gov.ua
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В Киевской области разоблачили 26-летнего мужчину, который предлагал военнообязанным трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры, где им должны были оформить бронь от военной службы. Об этом сообщил официальный сайт Национальной полиции.

Указывается, что за предоставление таких услуг он требовал 9 тысяч долларов, утверждая, что средства будут переданы должностным лицам предприятия.

«Также злоумышленник предлагал привести в порядок военно-учетные документы. “Услугу” по снятию с розыска ТЦК он оценил в 5,5 тысяч долларов», — заявили в полиции.

Правоохранители задержали фигуранта сразу после получения денег якобы для передачи должностным лицам ТЦК за изменение статуса разыскиваемого мужчины. Ему уже сообщили о подозрении.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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