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На Київщині затримали ділка, який обіцяв ухилянтам зняття з розшуку ТЦК та роботу з «бронею»

10:01, 18 червня 2025
Зловмисник заробляв на охочих уникнути мобілізації.
На Київщині затримали ділка, який обіцяв ухилянтам зняття з розшуку ТЦК та роботу з «бронею»
Фото: npu.gov.ua
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На Київщині викрили 26-річного чоловіка, який пропонував військовозобов’язаним чоловікам працевлаштувати їх на підприємство критичної інфраструктури, де їм мали оформити бронювання від військової служби. Про це повідомив офіційний сайт Національної поліції.

Зазначається, що надання таких послуг вимагав 9 тисяч доларів, стверджуючи, що кошти будуть передані посадовим особам підприємства. 

«Також зловмисник пропонував привести до ладу військово-облікові документи. «Послугу» зі зняття з розшуку  ТЦК оцінив у 5,5 тисяч доларів», - заявили у поліції.

Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання грошей нібито для передачі посадовим особам ТЦК за зміну статусу розшукуваного чоловіка. Йому вже оголосили про підозру.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. 

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