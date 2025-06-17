Укрзализныця обновила тарифы на чай и кофе в поездах

Кофе подорожает, но обед еще будет держаться.

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С 18 июня «Укрзалізниця» повышает цены на чай, кофе и воду в поездах дальнего следования. Как сообщила компания, пересмотр стоимости происходит впервые за шесть лет.

В частности, цена на стакан классического чая вырастет вдвое - с 10 до 20 гривен. Стоимость газированной и негазированной воды, растворимого кофе и кофейного напитка «3 в 1» также будет проиндексирована до 20 грн.

В «Укрзализныце» объясняют, что последний раз цены пересматривались в 2018 году, несмотря на существенный рост стоимости сырья, энергоносителей, логистики и общий рост инфляции. Повышение должно покрыть как минимум операционные расходы, связанные с реализацией продукции.

В то же время компания отмечает, что новые цены остаются ниже среднерыночных. В скоростных поездах «Интерсити+» тарифы на напитки не меняются, как и цены на горячие обеды, которые тестируются в рамках пилотного проекта в некоторых поездах дальнего следования.

Сейчас пассажирам доступны несколько видов классического чая, капсульный и дрип-кофе, обновленный ассортимент снеков. В международных рейсах подают десертное меню, а в детских вагонах - специальное детское меню от Евгения Клопотенко. В нескольких поездах продолжается тестирование полноценных ланчей.

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