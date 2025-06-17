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Заместителем главы Службы судебной охраны может стать Виктор Мороз

15:46, 17 июня 2025
Виктор Мороз возглавляет Судебную охрану в Ровенской области, а раньше работал в полиции.
Заместителем главы Службы судебной охраны может стать Виктор Мороз
Источник фото: Служба судебной охраны
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Новым заместителем главы Службы судебной охраны может стать начальник территориального управления Службы судебной охраны в Ровенской области Виктор Мороз.

В апреле 2025 года Виктор Мороз был признан победителем конкурса на должность заместителя председателя Службы судебной охраны по организации службы.

По итогам конкурса кандидат набрал 15,6 балла.

Впрочем, назначение Виктора Мороза на должность заместителя председателя Службы судебной охраны пока что не состоялось.

Как это бывает в случаях с представителями руководящего состава Службы судебной охраны, накануне их назначения на новые должности, в Совет правосудия поступают разные «компрометирующие» документы.

В случае с Виктором Морозом, «доброжелатель» направил в Высший совет правосудия материалы служебного расследования касательно деятельности Виктора Мороза в должности руководителя ТУ ССО в Ровенской области, датированные 2023 годом.

Согласно служебному расследованию, два года назад как к Виктору Морозу, так и к его подчиненным, возникли вопросы относительно соблюдения ними трудовой дисциплины и норм этического поведения.

Впрочем, как отметил Виктор Мороз, к дисциплинарной ответственности по итогам служебного расследования он не привлекался, а аттестацию для руководящего состава Судебной охраны он тогда прошел успешно.

Высший совет правосудия все же решил изучить события 2023 года более тщательно и отложил рассмотрение вопроса о назначении Виктора Мороза на 1 июля.

Напомним, что Виктор Мороз возглавляет ТУ ССО в Ровенской области с 2019 года. До работы в Судебной охране он работал на разных должностях в органах МВД и в  Национальной полиции. В частности, он был заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В 2023 году Виктор Мороз несколько месяцев также был и. о. председателя Службы судебной охраны. Однако «постоянным» главой Судебной охраны ему стать не удалось – по итогам конкурса на должность главы ССО в сентябре 2023 года он занял лишь пятое место в рейтинговом списке (результат – 6,8 балла).

Победителем конкурса тогда стал Павел Малыхин, который, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 17 июня 2025 года уволился с должности председателя ССО по собственному желанию.

Автор: Вячеслав Хрипун

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Служба судебной охраны

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