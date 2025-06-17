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Суд не вправе решать вопрос об уменьшении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе — Черкасский апелляционный суд

18:51, 17 июня 2025
Суд не может решать вопрос об уменьшении суммы судебных издержек на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе.
Суд не вправе решать вопрос об уменьшении суммы расходов на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе — Черкасский апелляционный суд
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Черкасский апелляционный суд отмечает, что именно сторона, которая заинтересована в возмещении расходов на профессиональную юридическую помощь, должна принять необходимые меры для их взыскания с другой стороны.

В то же время другая сторона имеет право выражать возражения против таких требований, что исключает возможность инициативы суда по возмещению расходов без соответствующих действий со стороны заинтересованной стороны.

Уменьшение суммы судебных расходов на профессиональную помощь, подлежащих распределению между сторонами, возможно исключительно на основании ходатайства другой стороны с обоснованием несоблюдения требований относительно соизмеримости затрат со сложностью дела, объемом и временем выполнения работ.

Суд, руководствуясь принципами диспозитивности и состязательности, не имеет права решать вопрос об уменьшении суммы судебных издержек на профессиональную правовую помощь по собственной инициативе.

Принцип состязательности нашел свое воплощение, в частности, в положениях частей 5, 6 статьи 137 ГПК, по содержанию которых именно на другую сторону возложена обязанность обоснования наличия оснований для уменьшения размера расходов на юридическую помощь, подлежащих распределению между сторонами, а также обязанность доказывания их несоразмерности, поэтому при решении вопроса о праве обстоятельствам, по которым другая сторона имеет возражения.

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