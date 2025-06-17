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Суд не має права вирішувати питання про зменшення суми витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи — Черкаський апеляційний суд

18:51, 17 червня 2025
Суд не може вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи.
Суд не має права вирішувати питання про зменшення суми витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи — Черкаський апеляційний суд
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Черкаський апеляційний суд зазначає, що саме сторона, яка зацікавлена у відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу, повинна вжити необхідних заходів для їх стягнення з іншої сторони.

Водночас інша сторона має право висловлювати заперечення проти таких вимог, що виключає можливість ініціативи суду щодо відшкодування витрат без відповідних дій з боку зацікавленої сторони.

Зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами, можливе виключно на підставі клопотання іншої сторони із обґрунтуванням недотримання вимог щодо співмірності витрат із складністю справи, обсягом і часом виконання робіт.

Суд, керуючись принципами диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу з власної ініціативи.

Принцип змагальності знайшов своє втілення, зокрема, у положеннях частин 5, 6 статті 137 ЦПК, за змістом яких саме на іншу сторону покладено обов’язок обґрунтування наявності підстав для зменшення розміру витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами, а також обов’язок доведення їх неспівмірності, тому при вирішенні питання про стягнення витрат на професійну правничу допомогу слід надавати оцінку виключно тим обставинам, щодо яких інша сторона має заперечення.

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