Заступником голови Служби судової охорони може стати Віктор Мороз

Віктор Мороз очолює Судову охорону у Рівненській області, а раніше працював в поліції.

Джерело фото: Служба судової охорони

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Новим заступником голови Служби судової охорони може стати начальник територіального управління Служби судової охорони у Рівненській області Віктор Мороз.

У квітні 2025 року Віктор Мороз був визнаний переможцем конкурсу на посаду заступника голови Служби судової охорони з організації служби.

За підсумками конкурсу кандидат набрав 15,6 бали.

Втім, призначення Віктора Мороза на посаду заступника голови Служби судової охорони поки що не відбулося.

Як це буває у випадках з представниками керівного складу Служби судової охорони, напередодні їх призначення на нові посади, до Ради правосуддя надходять різні «компрометуючі» документи.

У випадку з Віктором Морозом, «доброзичливець» надіслав до Вищої ради правосуддя матеріали службового розслідування стосовно діяльності Віктора Мороза на посаді керівника ТУ ССО у Рівненській області, датовані 2023 роком. Відповідно до службового розслідування, два роки тому як до Віктора Мороза, так і до його підлеглих, виникли запитання стосовно дотримання ними трудової дисципліни та норм етичної поведінки.

Втім, як зазначив сам Віктор Мороз, до дисциплінарної відповідальності за підсумками службового розслідування він не притягався, а атестацію для керівничого складу Судової охорони він тоді пройшов успішно.

Вища рада правосуддя все ж вирішила дослідити події 2023 року більш ретельно та відклала розгляд питання про призначення Віктора Мороза на 1 липня.

Нагадаємо, що Віктор Мороз очолює ТУ ССО у Рівненській області з 2019 року. До роботи в Судовій охороні він працював на різних посадах в органах МВС та Національної поліції. Зокрема, був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

У 2023 році Віктор Мороз кілька місяців також був в. о. голови Служби судової охорони. Однак «постійним» головою Судової охорони йому стати не вдалося – за підсумками конкурсу на посаду голови ССО у вересні 2023 року він зайняв лише п’яте місце у рейтинговому списку (результат – 6,8 бали).

Переможцем конкурсу тоді став Павло Малихін, який, як повідомляла «Судово-юридична газета», 17 червня 2025 року звільнився з посади голови ССО за власним бажанням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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