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Укрзалізниця оновила тарифи на чай і каву в поїздах

19:09, 17 червня 2025
Кава подорожчає, але обід ще триматиметься.
Укрзалізниця оновила тарифи на чай і каву в поїздах
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Із 18 червня «Укрзалізниця» підвищує ціни на чай, каву та воду в поїздах далекого сполучення. Як повідомила компанія, перегляд вартості відбувається вперше за шість років.

Зокрема, ціна на склянку класичного чаю зросте вдвічі — з 10 до 20 гривень. Вартість газованої та негазованої води, розчинної кави й кавового напою «3 в 1» також буде проіндексована до 20 грн.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що востаннє ціни переглядалися у 2018 році, попри суттєве зростання вартості сировини, енергоносіїв, логістики та загальний ріст інфляції. Підвищення має покрити щонайменше операційні витрати, пов’язані з реалізацією продукції.

Водночас компанія зауважує, що нові ціни залишаються нижчими за середньоринкові. У швидкісних поїздах «Інтерсіті+» тарифи на напої не змінюються, як і ціни на гарячі обіди, які тестуються в межах пілотного проєкту в деяких поїздах далекого сполучення.

Наразі пасажирам доступні кілька видів класичного чаю, капсульна та дріп-кава, оновлений асортимент снеків. У міжнародних рейсах подають десертне меню, а в дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка. У кількох поїздах триває тестування повноцінних ланчів.

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