В Британии суд обязал юридическую фирму возместить расходы за небрежно подготовленный иск без шансов на успех

Суд установил, что адвокаты действовали небрежно, не проведя даже базовую проверку сторон.

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Британскую юридическую фирму Tilly Bailey & Irvine обязали возместить расходы стороны защиты из-за того, что она подала иск против ошибочных ответчиков по делу, не имевшему шансов на успех. Суд признал действия юристов небрежными и ненадлежащими. Об этом сообщает Law Gazette.

Фирма представляла интересы дочери бывшего фабричного рабочего, который, по ее словам, во время работы подвергался вредному воздействию асбеста. Иск был подан против нескольких компаний, которые, по мнению истицы, могли нести ответственность за смерть ее отца.

Однако еще в 2023 году двое ответчиков обратились в суд с требованием отклонить иск, предоставив документы, подтверждающие, что умерший никогда у них не работал. Они также указали, что у иска нет перспектив.

Судья Торнетт, рассматривая дело Caroline Robinson v Air Compressors & Tool Limited & Ors в 2024 году, подчеркнул: ни истица, ни ее адвокаты не попытались выяснить настоящую идентичность ответчиков до судебного заседания. На слушании иск против двух компаний был отозван, а вместо них к делу была привлечена другая юридическая структура.

Юрист фирмы Tilly Bailey & Irvine Марк Эллис пояснил, что одна из компаний имела «сложную корпоративную историю», из-за чего и возникла ошибка. Однако уже в процессе рассмотрения дела фирма пыталась переложить вину на ответчиков, утверждая, что те якобы недостаточно четко обозначили свою позицию на предварительном этапе.

Тем не менее судья заявил, что юристы могли выявить ошибку еще до подачи иска — для этого достаточно было провести базовую проверку. «Профессиональные юристы обязаны это делать. Их действия не имеют оправдания и являются злоупотреблением судебным процессом», — отметил Торнетт.

Суд также рассмотрел вероятность того, что клиентка осознанно настаивала на продолжении заведомо бесперспективного дела. В таком случае, по мнению суда, юристы должны были отказаться от участия из-за конфликта интересов.

«Если действительно были указания, противоречащие интересам клиентки, юристы не имели права оставаться в деле. Если же они действовали в ее интересах — изменения, которые в итоге произошли в мае 2024 года, следовало внести значительно раньше, чтобы избежать лишних затрат», — подытожил судья.

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