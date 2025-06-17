Ракетный удар по Киеву – повреждено производство компании одежды для военных

Оккупанты атаковали цех по пошиву одежды для ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате ночной массированной российской атаки на Киев 17 июня получило повреждения производство украинской компании Fahrenheit, которая специализируется на изготовлении высокотехнологичной одежды, в частности для военных. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Друзья, вынуждены сообщить, что из-за очередной варварской атаки россии было повреждено наше производство. Удар пришелся по месту, где мы годами создавали одежду для всех и каждого, в том числе для наших военных», - заявили в Fahrenheit.

В связи с повреждениями компания объявила об отмене всех текущих заказов и приостановке приема новых - на неопределенный срок.

Fahrenheit была основана в 2009 году в Киеве и имеет собственные производственные мощности. Компания является партнером ведущих мировых производителей материалов - Polartec (США), PrimaLoft (США) и GELANOTS (Япония), поставляющих технологичные ткани для создания функциональной одежды.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Россия ударила по многоэтажкам, детсадам, образовательным учреждениям в Киеве. 27 локаций столицы оказались под российским ударом. Российская баллистическая ракета разрушила подъезд 9-этажки в Киеве – людей до сих пор ищут под завалами.

В результате атаки в Киеве повреждена транспортная инфраструктура, в частности контактная сеть, изменено движение транспорта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.