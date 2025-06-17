Клуб вигнав 16-річного гравця Попружного за зауваження ексфорварду збірної Селезньову щодо російської — втрутився мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен засудив дії клубу Odesa Football Media Team, який відсторонив юного футболіста після його зауваження Селезньову на полі.

Фото: champion.com.ua

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь засудив дії футбольного клубу Odesa Football Media Team, який припинив співпрацю із 16-річнм гравцем Ренатом Попружним після того, як той під час матчу зробив зауваження ексфорварду збірної України Євгену Селезньову за спілкування російською мовою.

Як відомо, інцидент стався 14 травня під час поєдинку між Odesa Football Media Team та FC Armat, за який виступав ексфорвард збірної України Євген Селезньов.

Так, під час гри Попружний попросив Селезньова говорити українською. У відповідь той відповів, що «говоритиме тією мовою, якою захоче». Попри те, що частину реплік Селезньов виголошував українською, на відео видно, що суперечка виникла саме через мовне питання.

Після публікації відео інциденту Odesa Football Media Team оголосив про розрив співпраці з юним гравцем.

У заяві клубу зазначено, що рішення ухвалене через «неприпустимі дії гравця та його батька», які, на думку клубу, нібито навмисно створили мовний скандал. Також у заяві йдеться, що публікація відео була «свідомою провокацією».

«Тому сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої — створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні — це неприйнятно», - написали в Odesa Football Media Team та попросили вибачення у Селезньова.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь різко розкритикував рішення клубу.

У коментарі для телеканалу Еспресо він заявив: «Це приклад репресивних дій проти українців в Україні за українську мову. Такі випадки неприпустимі і потребують реакції не лише уповноваженого, а й організаторів турніру, тренерів, керівників клубів та місцевої влади»

Кремінь повідомив, що вже ініційовано заходи державного контролю.

«Важливо отримати пояснення від колишнього гравця, організаторів турніру та інших учасників, які стали свідками конфлікту. Ми винесемо відповідні рішення згідно із чинним законодавством», — вказав він.

Омбудсмен також нагадав, що мовне питання у спорті залишається чутливим: «Мовна легковажність призводить до конфліктів, яких можна було б уникнути. Організатори мають роз’яснювати норми закону і проводити профілактичну роботу».

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