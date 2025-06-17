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Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

16:37, 17 червня 2025
Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».
Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон
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Військовозобов’язаному буде достатньо прийти до свого терапевта в лікарні, а далі набір даних про стан його здоров’я для цілей визначення придатності до військової служби буде автоматично направлятися з ЕСОЗ до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» через обмін з електронною системою ВЛК.

Як раніше повідомляла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, такі зміни стануть можливими завдяки ухваленню Верховною Радою в цілому законопроекту 12066.

Відповідний закон парламент прийняв в цілому 17 червня.

Він дозволить здійснювати обмін між Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) і реєстром «Оберіг».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 12066 передбачає у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

Змінами передбачено, що доступ до медичної інформації щодо пацієнта допускається у випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони.

У Законі «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» буде уточнено, що до Реєстру «Оберіг» потраплятимуть відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.

Як зазначала Черногоренко, це розблокує можливість розділяти візит до лікаря і висновки про придатність чи непридатність. Додатковий візит до ВЛК буде лише за потреби. Якщо все добре, то людина не йтиме до ТЦК.

Процедура виглядатиме, як дві смс. 

Перша — вам зроблено медичний висновок про придатність/непридатність. Людині надходить номер висновку на телефон.

Друга смс — це пуш у «Резерв+», мовляв, ви пройшли військово-лікарську комісію, зі статусом — придатний або непридатний.

«Якщо все піде за цим планом, до кінця 2025 року людина зможе звернутися до будь-якого закладу охорони здоров’я, що має контракт з НСЗУ — і пройти огляд на придатність до військової служби у цивільних лікарів, там, де їй це зручно, без зайвих клопотів», пояснювала Черногоренко.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін затвердив постанову від 11 червня 2025 р. №687, яка дозволить ідентифікувати усіх громадян шляхом звірки даних у різних реєстрах.

Також у Міноборони планують подальшу реформу ВЛК, яка дозволить оцінювати медичні характеристики особи деперсоналізовано. Тобто, одна ВЛК буде проводити медичний огляд, заповнювати форму і передавати дані до системи, а вже інша ВЛК, маючи перед очима просто набір характеристик без прізвища людини, оцінюватиме їх з точки зору, чи придатна така особа до військової служби.

Автор: Наталя Мамченко

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Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».

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