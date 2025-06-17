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В Черкассах суд наказал свидетеля Иеговы, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации

21:07, 17 июня 2025
Военнообязанный настаивал, что не может носить военную форму и брать в руки оружие.
В Черкассах суд наказал свидетеля Иеговы, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации
Фото: risu.ua
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В Черкассах военнообязанный отказался получать повестку, заявив, что является Свидетелем Иеговы и не может воевать «по религиозным убеждениям». Приговор по делу № 712/10336/24 вынес Сосновский районный суд города Черкассы.

В материалах дела указано, что житель Черкасс в августе отказался подписывать и получать повестку и не прибыл в призывной участок для отправки на мобилизацию и последующего прохождения военной службы в Вооружённых Силах Украины, таким образом уклонившись от призыва на военную службу во время мобилизации, в особый период.

На суде обвиняемый вину не признал.

Мужчина заявил, что он является членом религиозного объединения «Свидетелей Иеговы» в Украине более 20 лет.

Житель Черкасс настаивал, что не может носить военную форму, брать в руки оружие, и поэтому просил предоставить ему возможность альтернативной службы, однако ему отказали. Он просил суд оправдать его.

Члены религиозного объединения подтвердили слова мужчины.

Военные из ТЦК пояснили, что пытались вручить мужчине повестку, однако он отказался от призыва.

Проанализировав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд высказался об отказе от военной службы по религиозным убеждениям: обязанность защиты Украины возлагается на всех граждан, независимо от вероисповедания.

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