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В Киеве будут судить чиновника Департамента земельных ресурсов КГГА, который погорел на взятке

20:49, 17 июня 2025
Чиновника будут судить по обвинению в получении 15 тысяч долларов от предпринимателя.
В Киеве будут судить чиновника Департамента земельных ресурсов КГГА, который погорел на взятке
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении чиновника Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации по обвинению в получении неправомерной выгоды в крупном размере.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, предприниматель, арендовавший земельный участок коммунальной собственности, обратился в Киевский городской совет с просьбой продлить договор аренды, срок которого вскоре истекал.

После этого государственный инспектор Департамента земельных ресурсов КГГА провел обследование земельного участка и установил, что он используется не по целевому назначению, что является препятствием для продления договора аренды. Согласно договору, на арендованной земле мужчина не имел права ничего строить или огораживать эту территорию. Вместо этого на участке появилось футбольное поле, парковка со шлагбаумом и нежилое помещение.

«Понимая возможные негативные последствия таких результатов обследования, обвиняемый во время общения с представителем арендатора потребовал передать ему 15 000 долларов США за то, чтобы он не указал в акте обследования выявленные нарушения. Также чиновник пообещал содействовать предоставлению Департаментом рекомендаций Киевсовету о продлении договора аренды этой земли», — заявили в прокуратуре.

Во время передачи неправомерной выгоды обвиняемый был задержан на месте совершения преступления. На имущество обвиняемого наложен арест.

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взятка Киев КГГА

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