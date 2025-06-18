Реєстр військовослужбовців в Україні буде створюватися і працювати за кошти іноземних донорів

Створення та функціонування Реєстру військовослужбовців буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні Реєстру військовослужбовців (законопроект 12066). Там мають бути дані про усіх військових ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту. До цього Президент Володимир Зеленський ветував цей закон, бо спочатку передбачалося внесення до Реєстру даних про військовослужбовців СБУ та розвідки. Згодом норми про СБУ та розвідку прибрали.

Як передбачає закон, створення та функціонування Реєстру військовослужбовців, у тому числі створення програмно-технічних засобів Реєстру, буде здійснюватися за рахунок коштів міжнародної фінансової допомоги міжнародних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством. Тобто, за прикладом створення Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг». Однак право власності на програмно-технічні засоби буде належати Міністерству оборони.

Дату початку роботи Реєстру оголосить Міноборони.

Сам закон не розкриває питання стосовно того, чи будуть до Реєстру потрапляти дані про військовослужбовців, які вже звільнилися, який порядок виправлення у ньому інформації, як буде проводитися звірка даних, щоб туди не потрапила фейкова інформація тощо. Все це буде врегульовано урядом в окремому акті.

Метою є автоматичне присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в інформаційно-комунікаційних системах, зокрема на Державному веб-порталі електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, а також для надання послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

Крім ідентифікатора військовослужбовця, у Реєстрі будуть дані про номер платника податку, стать, дату народження.

Інформація про відцифрований образ обличчя, як зазначено у законі, може отримуватися Реєстром шляхом електронної інформаційної взаємодії з ІКС та реєстрами, за умови, що така інформація не зберігається і не накопичується в Реєстрі.

Реєстр військовослужбовців у порядку електронної інформаційної взаємодії здійснює обмін інформацією з Демографічним реєстром, Реєстром платників податків, Реєстром «Оберіг».

Держателем Реєстру військовослужбовців є Міноборони. Воно ж виконує повноваження адміністратора Реєстру.

Створювачами реєстрової інформації (органами ведення Реєстру), які уповноважені створювати реєстрову інформацію, є:

структурні підрозділи Міністерства оборони

підпорядковані їм органи військового управління

вищі військові навчальні заклади

вищі навчальні заклади,

установи, організації

військові частини.

Створювач повинен використовувати КЕП для здійснення дій з реєстровою інформацією. Реєстрова інформація створюється в порядку електронної інформаційної взаємодії, а також створювачами шляхом внесення інформації з використанням прикладних програмних інтерфейсів Реєстру. Інформація про об’єкти Реєстру вноситься автоматично або, у випадку внесення інформації створювачами, негайно. Функція публічного реєстратора в процесі ведення Реєстру не передбачена.

Користувачами реєстрової інформації є згадані вище створювачі та посадові особи Міноборони.

Інформування військовослужбовців про запити будь-яких осіб щодо інформації про них та про збирання, оброблення, внесення, зміну та видалення інформації про них в Реєстрі військовослужбовців, здійснюється Держателем реєстру військовослужбовців засобами електронних комунікацій.

У разі звільнення з військової служби військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту, інформація про такого військовослужбовця зберігається в Реєстрі до досягненням ним граничного віку перебування на військовій службі. У випадку загибелі (смерті) військовослужбовця інформація про такого військовослужбовця зберігається в Реєстрі протягом 25 років від дня настання події. Вилучення інформації з Реєстру у випадку переведення військовослужбовця ЗСУ або Державної спеціальної служби транспорту до Служби безпеки України, розвідувальних органів, інших військових формувань здійснюється на підставі відповідного звернення такого органу.

Нагадаємо, у квітні 2024 року, як раніше писала «Судово-юридична газета», набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Він передбачав, що дані Реєстру «Оберіг», тобто, і персональні дані потенційних військовозобов’язаних громадян будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном.

Зокрема, новий закон буквально скасував заборону обробки інформації, що становить державну таємницю, за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном під час дії воєнного стану.

Як зазначила тоді заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко, закон 3549-ІХ дозволяє розміщувати ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО, що покращить обмін даними з партнерами.

Так, Катерина Черногоренко у інтерв'ю АрміяInform, коментуючи закон про цифровізацію військового обліку і модернізацію Реєстру, пояснила, що зберігання даних за кордоном не несе у собі жодних ризиків для громадян.

«Далі — особлива наша мрія: всі військові системи зможуть розгортатись у «хмарі» за кордоном. Це дає можливість захищати разом з партнерами простір, де є ці системи, уникнути кінетичного знищення тощо. Ми можемо робити це на локації наших партнерів, держав НАТО. І це важлива для нас перемога, тому що ми тепер в одній швидкості зі всім цивілізованим світом. Низка країн вже вийшла із законодавством щодо легалізації ворк-клаудів — таких «хмар» для мілітарних систем» - зауважила вона.

Також вона розповіла, що новий додаток «Армія+» буде створюватися у тому числі, за рахунок коштів донорів. Додаток «Армія+» буде працювати згодом для всіх складових Сил безпеки і оборони. Для забезпечення цифровізації армії буде працювати окреме державне підприємство «Цифрова армія».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.