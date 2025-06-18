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100–200 евро с человека — на Закарпатье разоблачили схему с «ускоренными» загранпаспортами

07:00, 18 июня 2025
Посредник требовал деньги за влияние на должностных лиц миграционной службы, которые должны были обеспечить быстрое оформление паспортов для выезда за границу.
100–200 евро с человека — на Закарпатье разоблачили схему с «ускоренными» загранпаспортами
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В Закарпатской области разоблачили коррупционную схему в миграционной службе за ускоренное оформление загранпаспортов. Об этом сообщает областная прокуратура.

В частности, сообщено о подозрении жителю Хустского района, который организовал коррупционную схему для ускоренного получения паспортов для выезда за границу.

Ему инкриминируется принятие предложения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещённое с вымогательством такой выгоды (ч.3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, посредник наладил схему ускоренного оформления загранпаспортов. За свои услуги, кроме официальных платежей, он требовал от 100 до 200 евро с каждого «клиента».

Проверяется причастность должностных лиц местной миграционной службы к этим противоправным действиям.

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паспорт загранпаспорт Закарпатье

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