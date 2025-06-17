Еврокомиссия представила план прекращения импорта газа и нефти из РФ к 2027 году

Документ предусматривает постепенный отказ от трубопроводного и сжиженного природного газа, поступающего из России или экспортируемого прямо либо косвенно с территории РФ.

Фото: bulgartransgaz.bg

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Европейская комиссия представила законодательное предложение поэтапно прекратить импорт российского газа и нефти к концу 2027 года. Об этом информирует официальный сайт Еврокомиссии.

«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя энергию как оружие. Мы сделали четкий выбор: перекрыть этот поток и окончательно завершить эпоху российских ископаемых ресурсов в Европе», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Документ предусматривает постепенный отказ от трубопроводного газа и сжиженного природного газа, происходящего из России или экспортируемого прямо либо опосредованно с территории РФ.

Также установлен график прекращения импорта российской нефти до конца 2027 года.

В документе указано, что новые контракты на импорт газа из РФ будут запрещены с 1 января 2026 года.

Импорт по действующим краткосрочным контрактам будет прекращен до 17 июня 2026 года, за исключением газа, поступающего по трубопроводам во внутриконтинентальные страны по долгосрочным соглашениям — они будут разрешены до конца 2027 года.

Также будет запрещено заключение долгосрочных контрактов на использование терминалов СПГ для клиентов из России или подконтрольных ей компаний.

Страны-члены ЕС будут обязаны представить четкие планы по диверсификации энергоснабжения с конкретными этапами и мерами для поэтапного прекращения импорта российских энергоресурсов.

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