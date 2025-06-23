«Оцінка доброчесності має важливе значення, але лише тоді, коли вона служить правді, а не фабрикує образи» – Руслан Кравченко

Новий Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, як під час конкурсу на посаду директора НАБУ побачив, що фаховість та професіоналізм стали другорядними – їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

23 червня Руслан Кравченко розпочав роботу на посаді Генерального прокурора. Однак процедури представлення Президентом нового Генпрокурора колективу цього разу не буде. Причини пояснив Руслан Кравченко.

«Старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення.

По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні (у Великій Британії – прим. ред.), вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень.

По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня» – пояснив Кравченко.

За його словами, на посаді він має пріоритети, серед яких зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів. Також серед його цілей контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції і створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу.

До цього він також прокоментував свою участь у конкурсі на директора НАБУ.

«Це не про особисте. Це про систему, яку ми будуємо. Я відчув це на собі під час участі в конкурсі на посаду директора НАБУ. За результатами тестів на знання законодавства, аналітичне мислення, практичні навички та здібності я набрав найвищі бали і очолив рейтинг. Але не пройшов.

Тоді, як це часто буває, фаховість та професіоналізм стали другорядними.

Їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом.

Це не мій біль, я щиро дякую долі за той вибір, справді. Але це симптом. Бо якщо ми системно будемо перекреслювати професіоналізм формалізмом – ми втратимо наших людей і ядро державної служби.

Оцінка доброчесності має важливе значення, але лише тоді, коли вона служить правді, а не фабрикує образи. Тож, не намагайтеся тиснути на мене. Це не працює. Навпаки – викликає зворотну дію.

Я пройшов достатньо, щоб розуміти: шум – не аргумент. І хайп – не вплив», підкреслив Руслан Кравченко.

Крім того, він розставив крапки над «і» стосовно службової квартири.

«З 2015 року, після служби в Криму та зоні АТО- Дебальцевому та Бахмуті - я, як військовий прокурор, як учасник бойових дій, був зареєстрований у військовій частині та перебував на обліку осіб, які мають першочергове право на житло.

У грудні 2018 року я отримав ордер на службову квартиру площею 42 квадратних метри у Подільському районі міста Києва (Виноградар). Це було моє законне право, передбачене статусом військовослужбовця ( військовий прокурор) та законодавством.

Впродовж трьох років я неодноразово пропускав свою чергу, оскільки в пропозиціях були квартири більшої площі, ніж та, на яку я мав право. Я міг, як це буває, зареєструвати найближчих родичів і штучно збільшити свою житлову норму, і в такий спосіб зокрема пришвидшити отримання житла. Але я не зробив цього і отримав рівно ті 42 метри, які мені належали відповідно до закону.

У 2019 році цю квартиру я приватизував і в цьому ж році я одружився. На той момент у дружини вже була власна квартира, набута до нашого знайомства. Я не мав до неї жодного юридичного чи фактичного стосунку. Ця квартира не впливала, не скасовувала і не обмежувала моє законне право на житло. Дружина також не претендувала на приватизацію цієї квартири.

Згодом я її продав, щоб виручені кошти вкласти у «котлован» квартири трохи більшої площі, аж 52 квадратних метри.

Це не виняток. У тому ж році понад тисяча військовослужбовців по всій країні отримали службове житло. Це норма, яку необхідно не спотворювати, а захищати», зазначив Руслан Кравченко.

Він додав, що з дружиною офіційно розлучений майже рік.

«Її квартира залишилась у її власності. На цьому, вважаю, тему вичерпано. Закликаю поважати моє право на приватність і залишити це у спокої. Бо тут мова не тільки про мене», підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.