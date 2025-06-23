США закликали Китай переконати Іран не закривати Ормузьку протоку

Марко Рубіо підкреслив, що Китай, який є найбільшим покупцем іранської нафти, може вплинути на ситуацію

Фото: aa.com.tr

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Держсекретар США Марко Рубіо закликав Китай переконати Іран не перекривати Ормузьку протоку, пише BBC.

Рубіо підкреслив, що Китай, який є найбільшим покупцем іранської нафти, може вплинути на ситуацію. За його словами, закриття протоки боляче вдарить по всій світовій економіці — і в першу чергу по тих, хто залежить від іранської нафти.

«Я закликаю Китай поговорити з Іраном. Якщо вони справді закриють протоку, це буде ударом і для них самих. У нас є варіанти реагування, але інші країни також повинні розуміти: це зачепить їх ще сильніше, ніж нас», — сказав Рубіо в ефірі Fox News.

Нагадаємо, через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти. За прогнозом JPMorgan , у разі блокування Іраном Ормузької протоки ціни на нафту можуть зрости на 70%.

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