США призвали Китай убедить Иран не закрывать Ормузский пролив

Марко Рубио подчеркнул, что Китай, являющийся крупнейшим покупателем иранской нефти, может повлиять на ситуацию.

Фото: aa.com.tr

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Госсекретарь США Марко Рубио призвал Китай убедить Иран не перекрывать Ормузский пролив, пишет BBC.

Рубио подчеркнул, что Китай, как крупнейший покупатель иранской нефти, может повлиять на ситуацию. По его словам, закрытие пролива сильно ударит по всей мировой экономике — и в первую очередь по тем, кто зависит от иранской нефти.

«Я призываю Китай поговорить с Ираном. Если они действительно закроют пролив, это будет ударом и для них самих. У нас есть варианты реагирования, но другие страны тоже должны понимать: это затронет их еще сильнее, чем нас», — сказал Рубио в эфире Fox News.

Напомним, через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти. По прогнозу JPMorgan, в случае блокировки Ираном Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на 70%.

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