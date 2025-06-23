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В Киеве поврежден один из выходов станции метро Святошин — изменены маршруты транспорта, видео

11:09, 23 июня 2025
Из-за российской атаки частично повреждена инфраструктура станции метро, ​​один выход закрыт, а общественный транспорт курсирует по измененным схемам.
В Киеве поврежден один из выходов станции метро Святошин — изменены маршруты транспорта, видео
Скриншот с видео «Радио Свобода»
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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский подчеркнул, что только в Киеве были повреждены пять многоквартирных домов.

В Киеве в результате российской атаки была повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». Один из выходов станции временно закрыт.

Информации о пострадавших на этой локации не поступало.

В метрополитене сообщили, что на станции метро «Святошин» временно закрыт выход № 8 к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.

График работы станции не изменён — метро функционирует без перебоев.

Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта.

Так, движение транспорта вблизи станции метро «Святошин» и на ул. Ивана Выговского перекрыто.

На ул. Ивана Выговского транспорт курсирует следующим образом:

  • троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 — до площади Валерия Марченко;
  • автобус № 32: Литовский проспект — ул. Белицкая;
  • автобус № 36ТР: ул. Северная — просп. Европейского Союза — ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро «Святошин»:

  • автобусы №№ 37, 37А следуют через станцию метро «Нивки»;
  • автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;
  • движение троллейбусов № 41 задерживается.

Автобусный маршрут № 36ТР временно разделён на 2 отдельных участка движения: от ул. Северной до просп. Европейского Союза и от ул. Чернобыльской до площади Марченко.

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Киев обстрел транспорт ракетный удар метро

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