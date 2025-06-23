В Киеве поврежден один из выходов станции метро Святошин — изменены маршруты транспорта, видео

Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области. Владимир Зеленский подчеркнул, что только в Киеве были повреждены пять многоквартирных домов.
В Киеве в результате российской атаки была повреждена инфраструктура станции метро «Святошин». Один из выходов станции временно закрыт.
Информации о пострадавших на этой локации не поступало.
В метрополитене сообщили, что на станции метро «Святошин» временно закрыт выход № 8 к Чернобаевской площади (Героев Бреста), в сторону моста. Остальные входы/выходы работают в штатном режиме.
График работы станции не изменён — метро функционирует без перебоев.
Из-за последствий вражеского обстрела в Киеве частично изменено движение общественного транспорта.
Так, движение транспорта вблизи станции метро «Святошин» и на ул. Ивана Выговского перекрыто.
На ул. Ивана Выговского транспорт курсирует следующим образом:
Вблизи станции метро «Святошин»:
Автобусный маршрут № 36ТР временно разделён на 2 отдельных участка движения: от ул. Северной до просп. Европейского Союза и от ул. Чернобыльской до площади Марченко.
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