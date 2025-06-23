У Києві пошкоджено один з виходів станції метро Святошин — змінено маршрути транспорту, відео

Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині. Володимир Зеленський підкреслив, що тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.
У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Один із виходів станції — тимчасово зачинено.
Інформації про постраждалих на цій локації не надходило.
У метрополітені повідомили, що на станції метро «Святошин» тимчасово зачинено один з виходів – № 8 до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.
Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.
Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту.
Так, рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий.
На вул.Івана Виговського транспорт курсує:
Поблизу станції метро «Святошин»:
Автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на 2 окремі ділянки руху: від вул. Північної до просп. Європейського Союзу; від вул. Чорнобильської до площі Марченка.
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