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У Києві пошкоджено один з виходів станції метро Святошин — змінено маршрути транспорту, відео

11:09, 23 червня 2025
Через російську атаку частково пошкоджено інфраструктуру станції метро, один вихід зачинено, а громадський транспорт курсує за зміненими схемами.
У Києві пошкоджено один з виходів станції метро Святошин — змінено маршрути транспорту, відео
Скріншот з відео «Радіо Свобода»
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Як відомо, 23 червня росіяни завдали комбінованого удару по Києву та Київщині. Володимир Зеленський підкреслив, що тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків.

У Києві внаслідок російської атаки було пошкоджено інфраструктуру станції метро «Святошин». Один із виходів станції — тимчасово зачинено.

Інформації про постраждалих на цій локації не надходило.

У метрополітені повідомили, що на станції метро «Святошин» тимчасово зачинено один з виходів – № 8 до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту), в сторону мосту. Решта входів/виходів працюють у штатному режимі.

Графік роботи станції не змінено – метро функціонує без перебоїв.

Через наслідки ворожого обстрілу в Києві частково змінений рух громадського транспорту.

Так, рух транспорту поблизу станції метрополітену «Святошин» та на вул. Івана Виговського перекритий.

На вул.Івана Виговського транспорт курсує:

  • тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 – до площі Валерія Марченка;
  • автобус № 32: Литовський проспект – вул. Білицька;
  • автобус № 36ТР: вул. Північна – просп. Європейського Союзу – вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро «Святошин»:

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро «Нивки»;
  • автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

Автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на 2 окремі ділянки руху: від вул. Північної до просп. Європейського Союзу; від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

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Київ обстріл транспорт ракетний удар метро

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